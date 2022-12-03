Ф'юрі: «Якщо Бог бажає, щоб я провів бій з Усиком за абсолюта в Саудівській Аравії в 2023 році і переміг, то так і буде»

Чемпіон WBC – про можливу уніфікацію поясів в хевівейті

Тайсон Ф'юрі / Фото - boxingscene.com Чемпіон світу за версією WBC в суперважкому дивізіоні Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) розповів про можливість проведення поєдинку з володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО).



Цитує Ф'юрі boxingscene.com.



«Думаю, вони хочуть побитися зі мною, якщо я виграю у Чісори, що не гарантовано. Їм пропонували великі гроші за бій 3 грудня, але вони не прийняли це з якихось причин. Не моя справа. Я не можу прожити своє життя замість кого-небудь. Я можу жити тільки своїм життям. Я не можу просто чекати. Мені 34, а не 22. Я повинен діяти швидко, і якщо я збираюся бути зайнятим в боксі, хочу організовувати свої бої купчасто і швидко, а не чекати і чекати чогось, що може не статися».



«Якби мене запитали, чому я не можу почекати наступного року для поєдинку з Усик, я б відповів, що нічого не гарантовано в цьому житті, особливо на наступний рік. Якщо Бог бажає, щоб я провів бій з Усик за абсолюта в Саудівській Аравії в наступному році і переміг, то так і буде. Але якщо немає, то я не буду плакати над розлитим молоком. Я продовжу свою кар'єру і життя».

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкому дивізіоні(32-0-1, 23 КО) розповів про можливість проведення поєдинку з володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF(20-0, 13 КО).Цитує Ф'юрі 3 грудня в Лондоні Ф'юрі проведе третій бій проти Дерека Чісори (32-12, 23 КО), якого раніше двічі вже перемагав.

Відзначимо, що в андеркарті відбудеться бій українця Дениса Берінчика та француза Івана Менді.

Володимир Кириченко