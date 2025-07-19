Український боксер Даніель Лапін здобув важливу перемогу над британцем Льюїсом Едмондсоном у наднапруженому титульному поєдинку, що відбувся на стадіоні «Вемблі» в Лондоні. Бій тривав усі 10 раундів і завершився рішенням суддів на користь українця — до останньої хвилини було незрозуміло, кому дістанеться перемога, настільки рівною і важкою була боротьба.

Цей результат дозволив Лапіну зберегти одразу три престижні титули у напівважкій вазі: IBF Intercontinental, WBA Continental та IBO Continental.

Залишаючись непереможним у професійному ринзі, Даніель продовжує зміцнювати свою репутацію як одного з найперспективніших боксерів нового покоління. Його витримка, точність і здатність витримувати тиск у найвідповідальніші моменти викликають повагу навіть серед найвибагливіших експертів.

Команда, вболівальники та вся боксерська спільнота відзначають значущість цієї перемоги — не лише як спортивного результату, а як символу наполегливості, сили духу і національної гідності. Це ще один важливий крок у розвитку українського боксу на світовому рівні.

Офіційним спонсором Даніеля Лапіна в цьому поєдинку виступила українська компанія онлайн-казино FIRST UA — бренд, який послідовно підтримує українських спортсменів на їхньому шляху до міжнародного визнання.

Поєдинок на «Вемблі» став ще одним свідченням високого класу Даніеля Лапіна. У максимально напружених умовах він зумів вистояти й перемогти. Попереду — ще складніші виклики, амбітні цілі та нові титули. Кар’єра триває, і її масштаб тільки зростає.