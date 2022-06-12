Головна зірка Мейвезера Девіс йде від Флойда
Флойд Мейвезер буде битися в Японії
Виставковий поєдинок запланований на грудень
11:30
Легендарний американець Флойд Мейвезер проведе виставковий поєдинок, який відбудеться під егідою японського промоції змішаних єдиноборств Rizin FF.
Як повідомляється, в понеділок Мейвезер влаштовує прес-конференцію в Лас-Вегасі (США), щоб офіційно оголосити про майбутній бій, а також назвати ім'я наступного суперника. ЗМІ з Японії вже повідомляють, що дана подія заплановано на грудень.
Флойд Мейвезер провів виставковий поєдинок в ОАЕ.
Коментарі 0