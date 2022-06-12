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Змішані єдиноборства. Combate Global 10

Флойд Мейвезер буде битися в Японії

Виставковий поєдинок запланований на грудень
Бокс Професійний бокс
11:30
Флойд Мейвезер буде битися в Японії

Легендарний американець Флойд Мейвезер проведе виставковий поєдинок, який відбудеться під егідою японського промоції змішаних єдиноборств Rizin FF.

Як повідомляється, в понеділок Мейвезер влаштовує прес-конференцію в Лас-Вегасі (США), щоб офіційно оголосити про майбутній бій, а також назвати ім'я наступного суперника. ЗМІ з Японії вже повідомляють, що дана подія заплановано на грудень.

Флойд Мейвезер провів виставковий поєдинок в ОАЕ.

Рене Тер Велде
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