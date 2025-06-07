Фроч назвав топ-3 кращих боксерів Британії у XXI столітті, у списку немає Джошуа та Ф'юрі

У рейтинг відомого боксера потрапив кривдник Кличка

близько 6 годин тому

Карл Фроч / Фото - DAZN
Карл Фроч / Фото - DAZN
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Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу Карл Фроч на своєму подкасті у YouTube назвав найкращих боксерів Великої Британії за останні 25 років.

«Мої три найкращі боксери по порядку: Леннокс Льюїс, Насім Хамед і Ріккі Хаттон.

Є Бенн і Юбенк, з якими я виріс, Френк Бруно, я любив дивитися його поєдинки… Та коли я думаю про своїх улюблених боксерів, я згадую тих, за якими я любив спостерігати.

Леннокс Льюїс був абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, кілька разів потрапляв у нокаут, але повертався і мстився за свої поразки».

Раніше Фроч назвав переможця британського мегафайту Ф'юрі – Дюбуа.

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