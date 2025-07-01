Фʼюрі, Джошуа та Кроуфорд будуть гостями вечора боксу від IBA, президентом якої є росіянин
На шоу буде присутня і відома топ-модель
близько 1 години тому
Міжнародна боксерська асоціація (IBA) назвала декількох зіркових гостей свого вечора боксу, що відбудеться 2 липня в Стамбулі.
Серед них – колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО), ексчемпіон хевівейту Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO), володар титулу WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО), британський ветеран хевівейту Дерек Чісора (36-13, 23 КО), чемпіон WBA, WBO та IBF в напівважкій вазі Дмитро Бівол (24-1, 12 КО)
Крім того, заявлено, що захід відвідають актор Саїд Тагмауї та модель Наомі Кемпбелл.
Головною подією шоу має стати бій росіянина Альберта Батиргазієва, проти британця Джеймса Діккенса.
Нагадаємо, президентом IBA є росіянин Умар Кремльов. МОК раніше позбавив IBA права проводити олімпійські турніри.
У березні цтого року МОК повернув бокс до програми літніх Олімпійських ігор.