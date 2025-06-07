Фʼюрі може повернутися? Тайсона можуть заманити мегафайтом з Джошуа

Спенсер Браун, менеджер колишнього чемпіона у надважкому дивізіоні британця Тайсона Фʼюрі (34-2-1, 24 КО), розповів про можливий поєдинок свого підопічного з колишнім володарем титулів у хевівейті Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

Цитує Брауна Boxing News.

«Перш за все, вони мають підписати угоду – це найважливіше.

Саудівці дуже добре вміють будувати курс, дорогу, і їм важливо знати, якою буде ця дорога. Якщо їм підходить напрям, вони підпишуть будь-яку угоду, яка влаштовує обидві сторони. Вони мислять наперед.

Тож для Ентоні Джошуа це чудова угода, правда ж? Контракт на три бої – дивовижно. Тайсон пішов з боксу? Як я вже казав – ми ніколи цього напевно не знаємо, чи не так? Але зараз він дуже зайнятий. Насправді він у найкращій формі, в якій я його коли-небудь бачив. Він усього на 5,4 кг важчий за свою бойову вагу. Виглядає дуже добре. Він щасливий.

Він постійно поруч зі своїми дітьми. Чи вийде він ще на ринг? Він же циганський король – хто знає?».