Ф’юрі влаштував дивну пробіжку з сином у візку для покупок
Циганський король заявив, що це було тренування
близько 6 годин тому
Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) продовжує підтримувати форму, незважаючи на заяви про завершення кар’єри.
Цього разу Циганський король здивував фанатів незвичайним способом тренування — він влаштував пробіжку на набережній Моркама, везучи свого сина у візку для покупок.
Ф’юрі поділився кумедним відео у соцмережах, прокоментувавши ситуацію:
Він хотів зранку приїхати на велосипеді й проїхав кілька миль. Але піднявся вітер, і він більше не міг їхати. Почав скаржитися, просив понести велосипед. Потім я побачив візок і сказав сісти в нього. Це не ідеально, але ми робимо все з того, що маємо.
Нагадаємо, Ф’юрі назвав майбутніх зірок хевівейту.
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