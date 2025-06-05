Ф’юрі влаштував дивну пробіжку з сином у візку для покупок

Циганський король заявив, що це було тренування

близько 6 годин тому

Тайсон Фʼюрі
Денис Сєдашов

Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) продовжує підтримувати форму, незважаючи на заяви про завершення кар’єри. 

Цього разу Циганський король здивував фанатів незвичайним способом тренування — він влаштував пробіжку на набережній Моркама, везучи свого сина у візку для покупок.

Ф’юрі поділився кумедним відео у соцмережах, прокоментувавши ситуацію:

Він хотів зранку приїхати на велосипеді й проїхав кілька миль. Але піднявся вітер, і він більше не міг їхати. Почав скаржитися, просив понести велосипед. Потім я побачив візок і сказав сісти в нього. Це не ідеально, але ми робимо все з того, що маємо.

Тайсон Ф'юрі

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