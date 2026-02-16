Олег Гончар

Тайсон Ф’юрі вкотре прокоментував свої поразки від чемпіона світу за версіями WBA, WBC та IBF Олександра Усика, заявивши, що не вважає їх справедливими.

Після чергової публічної появи британець наголосив, що «серцем відчуває», ніби виграв обидва поєдинки. За словами Ф’юрі, боксер завжди знає, коли справді поступився, і він переконаний, що не програвав українцю. Водночас він підкреслив, що прийняв офіційні рішення суддів, привітав Усика та проявив повагу після бою.

Ф’юрі також назвав вердикти арбітрів одними з «найбрудніших» у своїй кар’єрі.

Нагадаємо, Макґіґан порадив Ф’юрі не проводити третій бій з Усиком.