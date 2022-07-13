Гарсія: «Джошуа не думав про перемогу і не був готовий вигравати у Усика»

Тренер екс-чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) Роберт Гарсія висловився про причини поразки британця в першому поєдинку з чемпіоном WBA, WBO і IBF Олександром Усиком (19-0, 13 КО).



Протягом тижнів ми бачимо у Джошуа багато поліпшень, у нас залишилося ще п'ять тижнів важких тренувань. Він буде ставати все краще і краще. Коли прийде час битися, Ентоні буде готовий на 100%. Йому потрібно бути разом з командою, яка хоче його перемоги, хоче, щоб він добре виступив і був трохи жорсткіше.

Я думаю, що дав йому це. Ми з Анхелем Фернандесом закликаємо його бути агресивним, злим хлопцем на рингу, щоб він міг потрясти будь-якого суперника. Останнім часом Джошуа робить це, і я дуже задоволений, як все йде».