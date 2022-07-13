Джейк Пол: «Ф'юрі боїться битися з Джошуа та Усиком»
Гарсія: «Джошуа не думав про перемогу і не був готовий вигравати у Усика»
Тренер клянеться, що зараз Ентоні набагато агресивніше
09:59
Тренер екс-чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа
(24-2, 22 КО) Роберт Гарсія
висловився про причини поразки британця в першому поєдинку з чемпіоном WBA, WBO і IBF Олександром Усиком (19-0, 13 КО).
«Джошуа не думав про перемогу і не був готовий вигравати. Виходячи з того, що він мені сказав, Ентоні просто думав про те, щоб пройти всю дистанцію. Джошуа не замислювався про перемогу, тільки про те, що треба пройти всю дистанцію. У цьому полягає важлива відмінність. Тепер він думає про перемогу і нанесенні шкоди. Це найважливіше. Він повинен бути впевнений у своїй команді.Нагадаємо, реванш Усика і Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.
Протягом тижнів ми бачимо у Джошуа багато поліпшень, у нас залишилося ще п'ять тижнів важких тренувань. Він буде ставати все краще і краще. Коли прийде час битися, Ентоні буде готовий на 100%. Йому потрібно бути разом з командою, яка хоче його перемоги, хоче, щоб він добре виступив і був трохи жорсткіше.
Я думаю, що дав йому це. Ми з Анхелем Фернандесом закликаємо його бути агресивним, злим хлопцем на рингу, щоб він міг потрясти будь-якого суперника. Останнім часом Джошуа робить це, і я дуже задоволений, як все йде».
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