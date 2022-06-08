Гарсія проведе бій з Бенавідесом

Для Денні це буде дебют у новій ваговій категорії

Екс-чемпіон світу в двох вагових категоріях Денні Гарсія (36-3, 21 КО) поб'ється проти Хосе Бенавідеса (27-1, 18 КО), повідомляє Boxing Scene.



Бій відбудеться 30 липня в Брукліні, США.

Для Гарсії майбутній поєдинок стане дебютним в першій середній вазі. Раніше він успішно виступав в першому напівсередньому і напівсередньому дивізіонах. Денні свій останній бій провів в грудні 2020 року, поступившись Ерролу Спенс.

Бенавідес крайній бій провів в листопаді 2021 року, звівши до нічиєї поєдинок з Франциско Емануелем Торресом.