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Гарсія проведе бій з Бенавідесом

Для Денні це буде дебют у новій ваговій категорії
Бокс Професійний бокс
19:32
Гарсія проведе бій з Бенавідесом

Екс-чемпіон світу в двох вагових категоріях Денні Гарсія (36-3, 21 КО) поб'ється проти Хосе Бенавідеса (27-1, 18 КО), повідомляє Boxing Scene.

Бій відбудеться 30 липня в Брукліні, США.

Для Гарсії майбутній поєдинок стане дебютним в першій середній вазі. Раніше він успішно виступав в першому напівсередньому і напівсередньому дивізіонах. Денні свій останній бій провів в грудні 2020 року, поступившись Ерролу Спенс.

Бенавідес крайній бій провів в листопаді 2021 року, звівши до нічиєї поєдинок з Франциско Емануелем Торресом.

Карен Агабекян
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Денні Гарсія Хосе Бенавідес

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Новини: Бокс

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