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Гарсія розповів, коли відбудеться його бій з Девісом

Раян планує побитися з Джервонтою після поєдинку з Фортуною
Бокс Професійний бокс
13:40
Гарсія розповів, коли відбудеться його бій з Девісом
Фото: Twitter

Легковаговик Раян Гарсія (22-0, 18 KO) заявив, що після поєдинку з Хав’єром Фортуною (37-3-1, 26 KO) проведе бій з Джервонтою Девісом (27-0, 25 KO):

Я якось в одному інтерв'ю чесно зізнався, що якщо наш бій і відбудеться колись, то вже найближчим часом. Схоже, я мав рацію. Схоже, він відбудеться ще швидше, ніж я гадав. Думаю, ми можемо битися вже в грудні після того, як я поб'ю Фортуну. Це буде найбільший бій PPV з усіх нині доступних.

Мені потрібен бій із Джервонтою, щоб отримати свою порцію заслуженого визнання та поваги. Адже після того, як я його поб'ю, ніхто вже не зможе сказати щось погане в мій бік. Я чув, як Леонард Еллербі стверджував, що насправді боюся «Танка». Чесно кажучи, я вважаю, що з його боку це було вкрай неповажно. Я бачив це і відповів йому того ж дня: «Чувак, ніхто і ніщо не зупинить мене від того, щоб зробити цей бій. Навіть ти». Мої слова, до речі, перебрехали. Типу я сказав, що «GBP може піти на х*й». Ні, насправді я сказав, що мені по*уй, якщо вони спробують відмовити мене від цього.

Нагадаємо, що Гарсія поб’ється з екс-чемпіоном другої напівлегкої ваги 16 липня.

Олег Шумейко-молодший
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Райан Гарсія Джервонта Девіс

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