Райан Гарсія назвав Джервонту тупим боксером
Гарсія: «Я збираюся нокаутувати Девіса»
Непереможений американець впевнений в своєму тріумфі
23 грудня 11:18
Є так багато варіантів, які можуть статися, особливо коли ми обидва є потужними панчерами. Я просто розраховую на перемогу. Просто намагаюся знайти будь-який спосіб перемогти і зупинити все, що він буде намагатися зробити на рингу.
Коли я наношу людям удари, вони часто отримують травми. Я не очікую, що Танк буде іншим. Я розраховую нокаутувати його.
Титульний поєдинок Околи – Лайт відбудеться 11 березня.
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