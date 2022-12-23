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Гарсія: «Я збираюся нокаутувати Девіса»

Непереможений американець впевнений в своєму тріумфі
Бокс Професійний бокс
23 грудня 11:18
Гарсія: «Я збираюся нокаутувати Девіса»
Американський проспект легкого дивізіону Райан Гарсія (23-0, 19 КО) у прямому ефірі в Instagram заявив, що збирається відправити у нокаут Джервонту Девіса (27-0, 25 КО).

Є так багато варіантів, які можуть статися, особливо коли ми обидва є потужними панчерами. Я просто розраховую на перемогу. Просто намагаюся знайти будь-який спосіб перемогти і зупинити все, що він буде намагатися зробити на рингу.

Коли я наношу людям удари, вони часто отримують травми. Я не очікую, що Танк буде іншим. Я розраховую нокаутувати його.


Титульний поєдинок Околи – Лайт відбудеться 11 березня.
Денис Сєдашов
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Теги

Джервонта Девіс Райан Гарсія

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