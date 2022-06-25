Леви незворушні. Альварес і Головкін вперше зустрілися віч-на-віч перед третім поєдинком
«Головкін корчить з себе милого хлопця, але насправді – засранець». Канело «вистрілив» на прес-конференції
Альварес не підбирав слів на адресу свого грізного суперника
14:02
Сауль Альварес / Фото - YouTubeАбсолютний чемпіон світу у другому середньому дивізіоні мексиканець Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) на прес-конференції поділився думкою про свого суперника казахстанця Геннадія Головкіна (42-1-1, 37 KO), з яким йому належить втретє провести поєдинок.
Цитує Канело Boxing Scene.
«Він – дві різні людини. Він корчить з себе приємного хлопця, але це не так. Насправді – він засранець. Він лише грає роль милого і пухнастого: «О, так, я тут тільки заради фанатів, мені так приємно ...». А потім, в інших місцях, приймається нести всяке лайно. Що є, то є. Будь мужиком і скажи те, що тобі хочеться».
«Для мене це особисте. Я такий, який є. І я вже точно не прикидаюся ким-то іншим. Я не веду себе по - різному в різних місцях і не кажу того, чого не хочу... Це особисте для мене».
«Він багато чого наговорив. Знаєте, хлопці. Ось чому це особисте. Я просто не можу дочекатися, коли опинюся в рингу».
Відзначимо, що у бійців вийшов досить напружений стердаун. Відео.
Третій поєдинок між Канело і GGG відбудеться 17 вересня на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі, США. Вже стали відомі гонорари боксерів.
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