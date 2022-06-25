Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
16:30
live
Пляжний волейбол. King of the Court 2022. Гамбург. Пряма трансляція
15:50
Волейбол. Золота Євроліга 2022. Жінки. Фінал чотирьох. Фінал

«Головкін корчить з себе милого хлопця, але насправді – засранець». Канело «вистрілив» на прес-конференції

Альварес не підбирав слів на адресу свого грізного суперника
Бокс Професійний бокс
14:02
«Головкін корчить з себе милого хлопця, але насправді – засранець». Канело «вистрілив» на прес-конференції
Сауль Альварес / Фото - YouTube
Абсолютний чемпіон світу у другому середньому дивізіоні мексиканець Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) на прес-конференції поділився думкою про свого суперника казахстанця Геннадія Головкіна (42-1-1, 37 KO), з яким йому належить втретє провести поєдинок.

Цитує Канело Boxing Scene.

 «Він – дві різні людини. Він корчить з себе приємного хлопця, але це не так. Насправді – він засранець. Він лише грає роль милого і пухнастого: «О, так, я тут тільки заради фанатів, мені так приємно ...». А потім, в інших місцях, приймається нести всяке лайно. Що є, то є. Будь мужиком і скажи те, що тобі хочеться».


«Для мене це особисте. Я такий, який є. І я вже точно не прикидаюся ким-то іншим. Я не веду себе по - різному в різних місцях і не кажу того, чого не хочу... Це особисте для мене».


 «Він багато чого наговорив. Знаєте, хлопці. Ось чому це особисте. Я просто не можу дочекатися, коли опинюся в рингу».


Відзначимо, що у бійців вийшов досить напружений стердаун. Відео.

Третій поєдинок між Канело і GGG відбудеться 17 вересня на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі, США. Вже стали відомі гонорари боксерів.




Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Сауль Альварес Геннадій Головкін

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Головкін: «Альварес назвав мене засранцем? Можу сказати, що він миша руда, що він півень »
Головкін: «Альварес назвав мене засранцем? Можу сказати, що він миша руда, що він півень »
Бокс Професійний бокс
15:19
Леви незворушні. Альварес і Головкін вперше зустрілися віч-на-віч перед третім поєдинком
Леви незворушні. Альварес і Головкін вперше зустрілися віч-на-віч перед третім поєдинком
Бокс Професійний бокс
08:24
Стало відомо скільки зароблять Головкін і Альварес за третій бій
Стало відомо скільки зароблять Головкін і Альварес за третій бій
Бокс Професійний бокс
24 червня 07:40
Відомо, де завершиться трилогія Альварес – Головкін
Відомо, де завершиться трилогія Альварес – Головкін
Бокс Професійний бокс
22 червня 11:32
Бредлі: «Я думаю, що Альварес зупинить Головкіна»
Бредлі: «Я думаю, що Альварес зупинить Головкіна»
Бокс Професійний бокс
18 червня 21:20
Розігрів буде. Альварес і Головкін проведуть дві прес-конференції в кінці червня
Розігрів буде. Альварес і Головкін проведуть дві прес-конференції в кінці червня
Бокс Професійний бокс
18 червня 11:30

Новини: Бокс

Ф'юрі: «Усик – роздутий средневес, він не може зрівнятися зі мною»
Ф'юрі: «Усик – роздутий средневес, він не може зрівнятися зі мною»
Професійний бокс
15:40
Головкін: «Альварес назвав мене засранцем? Можу сказати, що він миша руда, що він півень »
Головкін: «Альварес назвав мене засранцем? Можу сказати, що він миша руда, що він півень »
Професійний бокс
15:19
«Головкін корчить з себе милого хлопця, але насправді – засранець». Канело «вистрілив» на прес-конференції
«Головкін корчить з себе милого хлопця, але насправді – засранець». Канело «вистрілив» на прес-конференції
Професійний бокс
14:02
Бріедіс намір підготувати Джошуа до реваншу з Усиком
Бріедіс намір підготувати Джошуа до реваншу з Усиком
Професійний бокс
13:25
Шакур Стівенсон проведе поєдинок проти Робсона Консейсао. Відома дата протистояння
Шакур Стівенсон проведе поєдинок проти Робсона Консейсао. Відома дата протистояння
Професійний бокс
10:23
Леви незворушні. Альварес і Головкін вперше зустрілися віч-на-віч перед третім поєдинком
Леви незворушні. Альварес і Головкін вперше зустрілися віч-на-віч перед третім поєдинком
Професійний бокс
08:24
Джойс: «Джошуа буде важко пришпилити Усика»
Джойс: «Джошуа буде важко пришпилити Усика»
Професійний бокс
24 червня 22:25
Бредлі: «Хейні здатний зловити Ломаченко і вдарити його»
Бредлі: «Хейні здатний зловити Ломаченко і вдарити його»
Професійний бокс
24 червня 19:35
Дзінзірук: «Після 24 лютого життя повернулося на 180 градусів. Я ніколи не думав, що буду ходити з автоматом»
Дзінзірук: «Після 24 лютого життя повернулося на 180 градусів. Я ніколи не думав, що буду ходити з автоматом»
Професійний бокс
24 червня 18:51
Всі новини

Популярні новини

«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
Теніс WTA
19 червня 21:11
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Артистичне плавання
20 червня 19:04
Радченко не вдалося взяти реванш у Шпільки
Радченко не вдалося взяти реванш у Шпільки
Бокс Професійний бокс
19 червня 07:37
Справедливо? Стало відомо скільки Усик і Джошуа зароблять за реванш
Справедливо? Стало відомо скільки Усик і Джошуа зароблять за реванш
Бокс Професійний бокс
21 червня 16:20
3
Терлюга: «Моя велика помилка, що я могла собі дозволити нормально спілкуватися з росіянами»
Терлюга: «Моя велика помилка, що я могла собі дозволити нормально спілкуватися з росіянами»
Карате
20 червня 19:59
У Донецьку пожежа біля «Донбас-Арени»
У Донецьку пожежа біля «Донбас-Арени»
Футбол В Україні
19 червня 10:41
Всі новини