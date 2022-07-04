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Головкін не має наміру йти з боксу після третього поєдинку з Альваресом

Чемпіон IBF не виключає важливість фінансової складової
Бокс Професійний бокс
14:11
Головкін не має наміру йти з боксу після третього поєдинку з Альваресом
Генадій Головкін / Фото - Twitter
Чемпіон світу за версією IBF в середній вазі Геннадій Головкін (42-1-1, 37 КО) не може дати прогноз з приводу завершення своєї професійної кар'єри. 

17 вересня він проведе третій поєдинок проти абсолютного чемпіона світу в другому середньому дивізіоні Сауля Альвареса (57-2-2, 39 КО), а потім він подумає про повернення в ринг.

Цитує кахастанца BoxingScene.

«Я не думаю, що є якась стеля, якого мені слід досягти. Я не хочу забігати вперед. Ми будемо думати про майбутнє, грунтуючись на результаті цього бою. Після того як бій завершиться, ми подумаємо, що робити далі».


«Догляд з боксу – це складне питання. Складно відповісти. Кожен день приносить щось нове. Навіть якщо заглянути в майбутнє після цього бою, треба подивитися, які можливості відкриються з фінансової точки зору і привабливості потенційних боїв. Я прийму рішення, грунтуючись на ситуації, що склалася, і в той момент, коли це буде потрібно».


«Складно прогнозувати. Я боксую, тому що мені це подобається. Відхід зі спорту зазвичай не ґрунтується на одній єдиній причині. Буває кілька причин, які в підсумку призводять до такого решеніяю. Поки що я все ще в справі».


Третій бій Головкін – Альварес відбудеться 17 вересня в Лас-Вегасі.

Раніше Головкін відповів на питання про силу удару Альвареса.
Володимир Кириченко
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Теги

Геннадій Головкін Сауль Альварес

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