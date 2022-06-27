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Головкін спростував можливість проведення четвертого бою з Альваресом

Титулований казах назвав причину цього
Бокс Професійний бокс
09:23
Головкін спростував можливість проведення четвертого бою з Альваресом
Геннадій Головкін та Сауль Альварес / Фото - sbnation.com
Чемпіон світу за версією IBF в середньому дивізіоні Геннадій Головкін (42-1-1, 37 KO) висловився про можливість проведення четвертого поєдинку з лідером другої середньої ваги Саулем Альваресом (57-2-2, 39 КО).

Цитує Головкіна boxingscene.com.

«Мабуть, четвертого бою з Каннело не буде, тому що це занадто дорого. Але для кого? DAZN? Не вірю. ESPN? Showtime? Я не був упевнений, що третій поєдинок взагалі відбудеться. Були деякі справи Канело в суді. Він не намагався прийняти бій і просто відкладав його. Але була надія. З іншого боку, вважаю, для нього розумно погодитися на цей бій зараз». 


Третій поєдинок між Канело і GGG відбудеться 17 вересня на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі, США. Вже стали відомі гонорари боксерів.
Володимир Кириченко
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Теги

Геннадій Головкін Сауль Альварес

Коментарі 1

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27 червня 2022р. 10:59
Головкину  надо готовиться  серьезно, чтобы   убедительно выиграть у  Альвареса.  Последний шанс  сохранить  имидж  "бойца"  для обоих.   При равной  борьбе, очки для  победы  за  океаном   дают только  своим
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