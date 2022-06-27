Тренер Головкіна назвав Усика фаворитом, але сказав чим небезпечний в реванші буде Джошуа
Головкін спростував можливість проведення четвертого бою з Альваресом
Титулований казах назвав причину цього
09:23
Геннадій Головкін та Сауль Альварес / Фото - sbnation.comЧемпіон світу за версією IBF в середньому дивізіоні Геннадій Головкін (42-1-1, 37 KO) висловився про можливість проведення четвертого поєдинку з лідером другої середньої ваги Саулем Альваресом (57-2-2, 39 КО).
Цитує Головкіна boxingscene.com.
«Мабуть, четвертого бою з Каннело не буде, тому що це занадто дорого. Але для кого? DAZN? Не вірю. ESPN? Showtime? Я не був упевнений, що третій поєдинок взагалі відбудеться. Були деякі справи Канело в суді. Він не намагався прийняти бій і просто відкладав його. Але була надія. З іншого боку, вважаю, для нього розумно погодитися на цей бій зараз».
Третій поєдинок між Канело і GGG відбудеться 17 вересня на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі, США. Вже стали відомі гонорари боксерів.