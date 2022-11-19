Тренер Беринчика: «Ми вийшли на фінішну пряму в тренувальному процесі»
Голуб: «Наша з Беринчиком мета – привести новий титул в Україну»
Тренер розповів про наступного суперника Дениса
09:42
Єгор Голуб, тренер українського боксера Дениса Беринчика (16-0, 9 КО), висловився про майбутній бій проти француза Івана Менді (47-5-1, 22 КО), на кону якого буде стояти пояс чемпіона Європи:
«Суперник досвідчений, за його плечима багато боїв, тому налаштовуємося на всі 12 раундів. Звичайно, якщо буде можливість завершити бій раніше, ми це зробимо.
Наша мета – привезти в Україну новий титул – чемпіона Європи за версією EBU, і рухатися далі до титулу чемпіона світу ».
Має вражаючий рекорд, але програвав Постолу. Розповідаємо, з ким поб'ється Беринчик.
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