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Голуб: «Наша з Беринчиком мета – привести новий титул в Україну»

Тренер розповів про наступного суперника Дениса
Бокс Професійний бокс
09:42
Голуб: «Наша з Беринчиком мета – привести новий титул в Україну»

Єгор Голуб, тренер українського боксера Дениса Беринчика (16-0, 9 КО), висловився про майбутній бій проти француза Івана Менді (47-5-1, 22 КО), на кону якого буде стояти пояс чемпіона Європи:

«Суперник досвідчений, за його плечима багато боїв, тому налаштовуємося на всі 12 раундів. Звичайно, якщо буде можливість завершити бій раніше, ми це зробимо. 

Наша мета – привезти в Україну новий титул – чемпіона Європи за версією EBU, і рухатися далі до титулу чемпіона світу ».

Має вражаючий рекорд, але програвав Постолу. Розповідаємо, з ким поб'ється Беринчик.

Джерело: luckypunchnet Сергій Остапенко
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Єгор Голуб Денис Беринчик

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