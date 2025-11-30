Олег Гончар

Мурат Гассієв (32-2, 25 КО), який виступає під прапором Вірменії, назвав Олександра Усика (24-0, 15 КО) найкращим надважковаговиком планети.

За словами Гассієва, результати Усика говорять самі за себе, оскільки він переміг усіх чемпіонів як у крузервейті, так і в хевівейті.

На питання, як діяти проти Усика зараз, Гассієв відповів, що з моменту їх бою в 2018 році минуло багато часу і українець став ще кращим, тому боксувати з ним безперспективно — треба йти в бійку, хоча поки це нікому не вдалося.

Щодо можливого реваншу росіянин заявив, що Усик поки недосяжний, а сам він робить усе, щоб підібратися до топів і титулів.

12 грудня Гассієв проведе бій проти Кубрата Пулева за регулярний титул WBA.