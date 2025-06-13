Едді Гірн, промоутер об'єднаного чемпіона світу у напівсередньому дивізіоні американця Джарона Енніса (34-0, 30 КО), повідомив, що його клієнт підніметься в перший середній дивізіон.

Цитує Гірна badlefthook.com.

«Енніс піднімається. На жаль, після бою зі Станіонісом він зібрав свою команду і лікарів, зробив тести. Вони показали, що Джарон виступає нижче своїх можливостей. Ви бачили його на тижні бою. Не потрібно бути генієм, щоб зрозуміти, що йому важко ганяти вагу. Приголомшливо, що він зробив зі Станіонісом те, що зробив, показавши 50% своїх фізичних можливостей.

Я не кажу, що ти опинишся в становищі Кішона Девіса, але рано чи пізно ти можеш погано виступити в ринзі, провести кошмарну вагогонку, і це просто дасть про себе знати. Мені, як і Еннісу, подобався бій проти Теофімо Лопеса, але питання в тому, чи може Енніс показати всі свої здібності в напівсередній вазі? Відповідь: мабуть, він може виступити досить добре для перемоги, але не покаже всі свої здібності.

Коли ви побачите Енніса в першій середній вазі, ви зрозумієте, про що я говорю. Так що дуже ймовірно, що він звільнить пояси. Ми зустрінемося цього тижня й ухвалимо остаточне рішення, але прийшла пора підніматися в першу середню вагу. Він був об'єднаним чемпіоном у напівсередній вазі, а тепер настав час стати чемпіоном у двох дивізіонах».