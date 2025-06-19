Гірн: «Шакур може дотиснути Сепеду і завершити бій достроково»
Голова Matchroom Boxing – про мегафайт у легкій вазі
близько 4 годин тому
Президент промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн поділився думками про бій мексиканського тимчасового чемпіона WBC у легкому дивізіоні Вільяма Сепеди (33-0, 27 KO) проти володаря титулу WBC у цій вазі американця Шакура Стівенсона (22-0, 10 КО).
Цитує Гірна boxingnews24.com.
«Через стиль бою, думаю, він влучатиме багато ударів по Вільяму Сепеді. У нього вже була перевірка, і з руками все добре. Але в поєдинку, де ти завдаєш багато потужних ударів проти агресивного суперника, можуть виникнути проблеми з руками.
Я впевнений, що після цього бою руки в нього будуть пошкоджені. Але головне – не показувати цього. Потрібно просто знайти спосіб пройти крізь усе це. Ми не вважаємо це проблемою. У свідомості Шакура – перемога будь-якою ціною, що б не довелося зробити. Він завдасть дуже багато ударів по Сепеді. Він може дотиснути і завершити бій достроково, навіть проти такого сильного бійця».
Поєдинок між боксерами відбудеться 12 липня на стадіоні Луї Армстронга у Нью-Йорку.
Нагадаємо, The Ring анонсувало грандіозний вечір боксу з боями Берланга – Шираз та Стівенсон – Сепеда.
Матеріали по темі
Сепеда відповів, як хоче виграти бій проти Стівенсона: Вільям не довіряє суддям
близько 1 місяця тому