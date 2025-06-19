Президент промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн поділився думками про бій мексиканського тимчасового чемпіона WBC у легкому дивізіоні Вільяма Сепеди (33-0, 27 KO) проти володаря титулу WBC у цій вазі американця Шакура Стівенсона (22-0, 10 КО).

Цитує Гірна boxingnews24.com.

«Через стиль бою, думаю, він влучатиме багато ударів по Вільяму Сепеді. У нього вже була перевірка, і з руками все добре. Але в поєдинку, де ти завдаєш багато потужних ударів проти агресивного суперника, можуть виникнути проблеми з руками.

Я впевнений, що після цього бою руки в нього будуть пошкоджені. Але головне – не показувати цього. Потрібно просто знайти спосіб пройти крізь усе це. Ми не вважаємо це проблемою. У свідомості Шакура – перемога будь-якою ціною, що б не довелося зробити. Він завдасть дуже багато ударів по Сепеді. Він може дотиснути і завершити бій достроково, навіть проти такого сильного бійця».