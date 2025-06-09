Гітчінс: «Не буду задоволений, поки не побачу, як Камбосос стікає кров'ю»

Володар титулу IBF у першому напівсередньому дивізіоні американець Річардсон Гітчінс (19-0, 7 KO) для FightHype.com поділився очікуваннями від поєдинку проти колишнього чемпіона світу в легкій вазі австралійця Джорджа Камбососа (22-3, 10 КО).

«Я готовий розібратись з цим хлопцем. Ось про що йдеться. Довести свою силу – і я роблю це, повільно, але впевнено. Ти працюєш – і отримуєш те, на що заслуговуєш. І зараз я отримую саме те, що заслуговую.

Мені точно потрібно більше нокаутів для свого рекорду.

Різанина. Я не буду задоволений, поки не побачу, як Джордж Камбосос стікає кров'ю. Я хочу бачити кров. Багато крові. Щоб його обличчя було повністю розбите. Ось що я хочу побачити.

Це меседж, який я хочу донести. Відправити його туди, звідки він прийшов – назад за океан. Так, кривава різанина – ось мій прогноз. І я це зроблю».