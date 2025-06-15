Олег Гончар

В Madison Square Garden Theater, Нью-Йорк (США) чемпіон світу за версією IBF у суперлегкій вазі Річардсон Гітчінс (20-0, 8 КО) у дебютному захисті пояса здобув переконливу перемогу над ексабсолютним чемпіоном легкої ваги Джорджем Камбососом (22-4, 10 КО) з Австралії.

Гітчінс із першого раунду контролював поєдинок, не дозволяючи Камбососу нав’язати ближній бій. Австралієць намагався прорватися, але раз за разом отримував кроси та ліві хуки від чемпіона. У п’ятому раунді чемпіон завдав потужного аперкота по корпусу, змусивши Джорджа перейти в режим виживання.

Після екватору бою Гітчінс перейшов у наступ, тоді як Камбосос зосередився на захисті.

У восьмому раунді американець влаштував справжнє побиття, відправивши суперника в нокдаун ударом по корпусу. Команда австралійця не зупинила бій, але Камбосос не зміг піднятися. Рефері зафіксував перемогу Гітчінса.