1 день тому
Олександр Гриців з командою
Володар титулу WBC Francophone у бріджервейті, українець Олександр Гриців (11-0, 7 КО) проведе наступний поєдинок 22 листопада 2025 року.
Суперник наразі не оголошений, повідомляє K.O. Promotions.
На початку вересня Гриців здобув переконливу перемогу над чехом Пейсаром, нокаутувавши його в першому раунді. Бій відбувся на благодійному вечорі професійного боксу в Шептицькому.
