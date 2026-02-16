Промоутер Ігор Фаніян (Spartabox Faniian Promotions) в інтерв’ю Tribuna.com розповів про перший вечір боксу компанії у 2026 році, який заплановано на квітень.

«Це буде унікальна подія, якої в Україні ще не було — можу сказати точно. В межах вечора пройдуть бої професійних боксерів, а також ветеранів війни. Уболівальники побачать і новий формат промо івентів, і абсолютно новий формат самого вечора боксу», — зазначив Фаніян.

Він додав, що вже найближчим часом вийде офіційний анонс, тож радить стежити за соцмережами компанії.

Постол та Арам захищатимуть пояси

І Віктор Постол, і Арам Фаніян виступлять на цьому вечорі та захищатимуть свої титули. Постол на попередньому шоу завоював пояс IBO International, Арам володіє титулом WBO Global.

«Попри вік, у Віктора є ще сили, а головне — величезний досвід, який він демонструє в боях. Наша мета — дати йому ще одну спробу поборотися за пояс чемпіона світу. Ми активно рухаємося в цьому напрямку і я вірю, що це вийде. Віктор як легенда українського боксу на це заслуговує», — підкреслив промоутер.

Про можливий бій Усика з Вайлдером

«Особисто мені хотілося б побачити бій Усика з Деонтеєм Вайлдером — американець багато років тримав хевівейт у страху. Але зараз це буде декласація від Усика. В принципі, як і з будь-яким іншим опонентом. Кажуть про молодого британця Ітауму? Але я теж не вірю, що він склав би конкуренцію Усику. Той досвід, який здобуває боксер, пройшовши всі щаблі олімпійського та професійного боксу, молодому хлопцю за умовні 10 боїв у профі не наздогнати».