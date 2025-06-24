Іноуе може провести бій в рамках шоу між представниками Японії та Мексики
Відоме ім'я суперника японського нокаутера
близько 3 годин тому
Наоя Іноуе / Фото - ВВС
Абсолютний чемпіон світу у другому легшому дивізіоні японець Наоя Іноуе (30-0, 27 КО) може провести наступний поєдинок 27 грудня.
Про це для The RIng повідомив голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.
«27 грудня ми маємо Іноуе. Зараз ми близькі до фіналізації бою Іноуе проти Алана Пікассо як головного поєдинку, і весь кард буде складений з великих боїв – найбільших між Японією та Мексикою».
Бій Пікассо та Іноуе мав пройти у травні, проте сторони не дійшли згоди. Наоя провів бій з Рамоном Карденасом та переміг достроково.
Раніше Іноуе відповів, чи відбудеться його поєдинок проти Джессі Родрігеса.