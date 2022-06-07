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Іноуе може змінити дивізіон після переконливого реваншу з Донейром

Титулований японець має намір стати абсолютним чемпіоном світу<br>
Бокс Професійний бокс
17:51
Іноуе може змінити дивізіон після переконливого реваншу з Донейром
Наоя Іноуе та Ноніто Донейр / Фото - badlefthook.com
Чемпіон світу з версій WBA, IBF і WBC в найлегшому дивізіоні Наоя Іноуе (23-0, 20 КО) поділився емоціями після своєї фантастичної перемоги в реванші з Ноніто Донейром (42-7, 28 КО).

Цитує Іноуе thesun.co.uk.

«Велике дякую всім, я це зробив. Два роки і сім місяців тому я бився з Ноніто Донейра в фіналі WBSS. І ми повернулися сюди, на те саме місце. Ви, хлопці, додали мені сил».


«У першому раунді я пропустив лівий хук від Ноніто, і цей удар змусив мене прокинутися. Я просто залишався сфокусованим до кінця бою».


«Моя мета – стати абсолютним чемпіоном світу. Якщо я зможу зробити це протягом 2022 року, то із задоволенням залишуся в цьому дивізіоні. Якщо немає, то я здатний піднятися в іншу вагу і побитися там».


Нагадаємо, Іноуе нокаутував Донейра у 2-му раунді. Відео яскравого нокауту у виконанні японця.

Володимир Кириченко
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Наоя Іноуе Ноніто Донейр

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