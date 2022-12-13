Іноуе та Батлер зважились напередодні поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу
Іноуе нокаутував Батлера та став абсолютним чемпіоном світу в найлегшому дивізіоні
Після перемоги японець заявив, що змінить вагову категорію
13 грудня 16:55
Наоя Іноуе / Фото - badlefthook.comВолодар титулів в трьох вагових категоріях Наоя Іноуе (24-0, 21 КО) на івенті в Токіо переміг британця Пола Батлера (34-3, 15 КО) нокаутом в 11-му раунді та став абсолютним чемпіоном світу в найлегшому дивізіоні, першим в історії Японії і всієї Азії за чотирма основними версіями.
Чемпіон WBC, WBA і IBF Іноуе виходив на поєдинок проти володаря титулу WBO Батлера в ранзі явного фаворита, і підтвердив це. Батлер швидко відмовився від спроб перехопити ініціативу і грамотно захищався, але в підсумку робота Іноуе по корпусу зробила свою справу, і Батлер опинився в нокауті в 11-му раунді.
UNDISPUTED.— Top Rank Boxing ( @trboxing ) December 13, 2022
POUND FOR POUND NO.
All hail @NaoyaInoue_410 #InoueButler pic.twitter.com/rPFdeKZy2k
Після перемоги Іноуе подякував суперника за те, що той приїхав на бій до Японії і дав йому можливість стати абсолютним чемпіоном світу, та підтвердив, що тепер планує піднятися в перший напівлегкій вагову категорію.
Нагадаємо, що в червні цього року Іноуе в реванші нокаутував у другому раунді філіппінця Ноніто Донейра.