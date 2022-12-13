Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
11:40
TOTAL COMBAT
11:45
Волейбол. Суперліга-Дмарт. Жінки. Добродій-Медуніверситет-ШВСМ - Прометей

Іноуе нокаутував Батлера та став абсолютним чемпіоном світу в найлегшому дивізіоні

Після перемоги японець заявив, що змінить вагову категорію
Бокс Професійний бокс
13 грудня 16:55
Іноуе нокаутував Батлера та став абсолютним чемпіоном світу в найлегшому дивізіоні
Наоя Іноуе / Фото - badlefthook.com
Володар титулів в трьох вагових категоріях Наоя Іноуе (24-0, 21 КО)  на івенті в Токіо переміг британця Пола Батлера (34-3, 15 КО) нокаутом в 11-му раунді та став абсолютним чемпіоном світу в найлегшому дивізіоні, першим в історії Японії і всієї Азії за чотирма основними версіями. 

Чемпіон WBC, WBA і IBF Іноуе виходив на поєдинок проти володаря титулу WBO Батлера в ранзі явного фаворита, і підтвердив це. Батлер швидко відмовився від спроб перехопити ініціативу і грамотно захищався, але в підсумку робота Іноуе по корпусу зробила свою справу, і Батлер опинився в нокауті в 11-му раунді.



Після перемоги Іноуе подякував суперника за те, що той приїхав на бій до Японії і дав йому можливість стати абсолютним чемпіоном світу, та підтвердив, що тепер планує піднятися в перший напівлегкій вагову категорію.

Нагадаємо, що в червні цього року Іноуе в реванші нокаутував у другому раунді філіппінця Ноніто Донейра.
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Наоя Іноуе Пол Батлер

Коментарі 1

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.
13 грудня 2022р. 19:49
А куда, наш Далакян делся? Он же тоже чемпион мира в этом весе? ( WBA)
0 0
Відповісти

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Іноуе підніметься у вазі, щоб вдруге стати абсолютним чемпіоном світу
Іноуе підніметься у вазі, щоб вдруге стати абсолютним чемпіоном світу
Бокс Професійний бокс
08:48
ESPN склала рейтинг топ-100 кращих боксерів сучасності. Усик – 3-й, Ломаченко – 14-й
ESPN склала рейтинг топ-100 кращих боксерів сучасності. Усик – 3-й, Ломаченко – 14-й
Бокс Професійний бокс
13 грудня 17:32
Ф'юрі увірвався в «паунд» від BoxRec, «посунувши» Усика аж на шосте місце
Ф'юрі увірвався в «паунд» від BoxRec, «посунувши» Усика аж на шосте місце
Бокс Професійний бокс
13 грудня 12:00
Іноуе та Батлер зважились напередодні поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу
Іноуе та Батлер зважились напередодні поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу
Бокс Професійний бокс
12 грудня 14:00
Іноуе та Батлер вперше зустрілися напередодні поєдинку за звання абсолютного чемпіона
Іноуе та Батлер вперше зустрілися напередодні поєдинку за звання абсолютного чемпіона
Бокс Професійний бокс
10 грудня 11:59

Новини: Бокс

Хірн назвав імена двох наступних суперників Альвареса
Хірн назвав імена двох наступних суперників Альвареса
Професійний бокс
11:42
«Мені здається – потрібна увага СБУ», «вали з нашої України». Реакції фанатів на пост Ломаченко з митрополитом лукою
«Мені здається – потрібна увага СБУ», «вали з нашої України». Реакції фанатів на пост Ломаченко з митрополитом лукою
Професійний бокс
10:34
Хірн побачив у Теофімо Лопеса регрес після перемоги над Ломаченком
Хірн побачив у Теофімо Лопеса регрес після перемоги над Ломаченком
Професійний бокс
09:52
Лапін розповів, навіщо вся команда Усика приїхала на бій Ф'юрі – Чісора
Лапін розповів, навіщо вся команда Усика приїхала на бій Ф'юрі – Чісора
Професійний бокс
09:28
Іноуе підніметься у вазі, щоб вдруге стати абсолютним чемпіоном світу
Іноуе підніметься у вазі, щоб вдруге стати абсолютним чемпіоном світу
Професійний бокс
08:48
Джо Джойс розповів, коли поб'ється з переможцем бою Усик – Ф'юрі
Джо Джойс розповів, коли поб'ється з переможцем бою Усик – Ф'юрі
Професійний бокс
08:22
Енніс зізнався, що його розчарувала новина про бій з Чухаджяном
Енніс зізнався, що його розчарувала новина про бій з Чухаджяном
Професійний бокс
07:48
Джошуа оцінив можливість побитися за правилами MMA
Джошуа оцінив можливість побитися за правилами MMA
Професійний бокс
07:26
Хірн: «Ми ніколи не просили у Околі 500 тисяч фунтів стерлінгів»
Хірн: «Ми ніколи не просили у Околі 500 тисяч фунтів стерлінгів»
Професійний бокс
06:50
Всі новини

Популярні новини

«Майбутній чемпіон світу» розповів, як Ф’юрі переможе Усика
«Майбутній чемпіон світу» розповів, як Ф’юрі переможе Усика
Бокс Професійний бокс
10 грудня 13:25
Вважаєте, що для Ф’юрі бій з Чісорою був простим? Лишень подивіться на синці Тайсона після поєдинку
Вважаєте, що для Ф’юрі бій з Чісорою був простим? Лишень подивіться на синці Тайсона після поєдинку
Бокс Професійний бокс
08 грудня 16:10
У команді Ф’юрі назвали бійця, у якого найкращі шанси у бою з Тайсоном
У команді Ф’юрі назвали бійця, у якого найкращі шанси у бою з Тайсоном
Бокс Професійний бокс
09 грудня 01:20
Усик звернувся до Ф’юрі, згадавши про зайву вагу Тайсона
Усик звернувся до Ф’юрі, згадавши про зайву вагу Тайсона
Бокс Професійний бокс
08 грудня 19:15
Лопес, побувавши в нокдауні, рішенням суддів виграв бій у Мартіна
Лопес, побувавши в нокдауні, рішенням суддів виграв бій у Мартіна
Бокс Професійний бокс
11 грудня 07:51
Непереможений британський суперважковаговик зізнався у коханні Усику
Непереможений британський суперважковаговик зізнався у коханні Усику
Бокс Професійний бокс
14 грудня 17:10
Всі новини