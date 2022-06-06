Іноуе переважив Донейра на зважуванні

Наоя і Ноніто поб'ються 7 червня

У Сайтама (Японія) відбулося зважування перед шоу промоутерської компанії Top Rank, в головному поєдинку якого пройде реванш чемпіона світу з версій WBA і IBF в найлегшій вазі японця Наоі Іноуе (22-0, 19 КО) та володаря пояса WBC філіппінця Ноніто Донейра (42- 6, 28 КО).



Наоя Іноуе – 53,52 кг

Ноніто Донейр – 53,07 кг

Зазначимо, що перший поєдинок Іноуе і Донейра пройшов 7-го листопада 2019 року в фіналі Всесвітньої боксерської суперсеріі і тоді японець виграв одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, раніше Теренс Кроуфорд помістив Іноуе в топ-4 кращих боксерів сучасності.