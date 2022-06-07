Іноуе швидко нокаутував Донейра в реванші
У японській Сайтама на Saitama Super Arena японець Наоя Іноуе (22-0, 19 KO) швидко нокаутував філіппінця Ноніто Донейра (42-6, 28 KO) в уніфікаційному реванші за титули WBC, WBA Super і IBF в найлегшій вазі.
Донейр зі старту пішов вперед, коли Іноуе працював на контратаках, регулярно пробиваючи захист філіппінця хльосткими ударами. За 30 секунд до гонгу бійці обмінялися акцетованими попаданнями, а на останніх секундах Іноуе відправив ветерана в нокдаун.
DOWN GOES DONAIRE IN R1 @ NaoyaInoue_410 x # InoueDonaire2 pic.twitter.com/MMnhOvub4w- Top Rank Boxing (@ trboxing) June 7, 2022
На початку другого раунду Іноуе знову потряс Донейра, в цей раз лівим хуком. Японець затиснув суперника біля канатів і почав бомбардувати точними ударами. Філіппінець так і не встиг відновиться. Ветеран відлітає в кут рингу, де японець відправляє його в нокдаун. Рефері відразу зупинив бій.
MONSTROUS DESTRUCTION @ NaoyaInoue_410 | # InoueDonaire2 | # DramaInSaitama2 pic.twitter.com/S7PCACgDEM- Top Rank Boxing (@ trboxing) June 7, 2022