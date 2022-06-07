Іноуе швидко нокаутував Донейра в реванші

Поєдинок тривав всього два раунди

У японській Сайтама на Saitama Super Arena японець Наоя Іноуе (22-0, 19 KO) швидко нокаутував філіппінця Ноніто Донейра (42-6, 28 KO) в уніфікаційному реванші за титули WBC, WBA Super і IBF в найлегшій вазі.

Донейр зі старту пішов вперед, коли Іноуе працював на контратаках, регулярно пробиваючи захист філіппінця хльосткими ударами. За 30 секунд до гонгу бійці обмінялися акцетованими попаданнями, а на останніх секундах Іноуе відправив ветерана в нокдаун.

На початку другого раунду Іноуе знову потряс Донейра, в цей раз лівим хуком. Японець затиснув суперника біля канатів і почав бомбардувати точними ударами. Філіппінець так і не встиг відновиться. Ветеран відлітає в кут рингу, де японець відправляє його в нокдаун. Рефері відразу зупинив бій.