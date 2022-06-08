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Іноуе в 2022 році може зібрати всі пояси в найлегшому дивізіоні

Титулованному японцю кинув виклик чемпіон WBO
Бокс Професійний бокс
10:55
Іноуе в 2022 році може зібрати всі пояси в найлегшому дивізіоні
Наоя Іноуе / Фото - bloodyelbow
Чемпіон світу за версією WBO в найлегшому дивізіоні Пол Батлер (34-2, 15 KO) в інтерв'ю DAZN заявив, що готовий вийти в ринг заради уніфікації поясів з володарем титулів WBA, IBF і WBC в цій же вазі Наоєй Іноуе (22-0, 19 КО).

«Ми з командою готові. Я б хоч завтра кинувся пакувати валізи. Він перший номер в моїй ваговій, але це не означає, що я не є його великим фанатом. Як можна не захоплюватися цим хлопцем? Я бився з декількома бійцями світового рівня, але Іноуе – це щось інше».


«Команда Іноуе хоче в наступному бою побитися за всі пояса, прямо перед тим, як він підніметься вище, а це означає, що наш поєдинок відбудеться в цьому році. Він мріє стати абсолютним чемпіоном, але у нього не вийде це зробити без мене. Я дуже хочу цього бою, і я збираюся полетіти прямо в Японію і залишити там все, що у мене є, адже тільки так ти здатний побити такого бійця, як Іноуе».


Нагадаємо, напередодні Іноуе нокаутував Ноніто Донейра у 2 -м раунді. Відео яскравого нокауту у виконанні японця.

Володимир Кириченко
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Наоя Іноуе

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