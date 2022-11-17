Інсайдер: «Я не можу уявити, що Усик захоче побитися з Хрговічем замість Ф'юрі»

Експерт допускає, що з IBF ще можна домовитися

Британський журналіст і інсайдер Гарет Девіс в інтерв'ю The Telegraph висловився про ситуацію в яку потрапив чемпіон WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО).



Зараз Усик на роздоріжжі, оскільки IBF вимагає від нього провести обов'язковий захист. Тепер українцеві потрібно вирішили, або він залишає титул вакантним і боксує з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі, або захищає титул проти Хрговича.

«У IBF є правила, і Усик повинен провести захист. Я думаю, йому дали 90 днів. Я не впевнений, скинув би я пояс. Я б переговорив з IBF і сказав: «Послухайте, збільште терміни, щоб я побився з Ф'юрі». Але якщо з боку IBF не буде ніяких рухів, то я думаю, що він скине пояс і битиметься з Ф'юрі, оскільки це величезний бій для нього. Це бій, який визначить спадщину Усика. Звичайно, він не фаворит, і це величезний момент для нього. Перемігши Ф'юрі, Усик стане легендою. Я не можу уявити, що він захоче побитися з Хрговічем замість Ф'юрі. Це величезний грошовий бій. У ньому зацікавлений Близький Схід. По крайній мірі, був зацікавлений ще кілька тижнів тому. Ми знаємо, що бій запланований на кінець лютого або початок березня. Зараз вони говорять про це».

Нагадаємо, в команді Усика сподіваються, що наступний бій буде з Ф'юрі за всі чотири пояси.