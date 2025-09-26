Денис Сєдашов

Британський боксер Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО), який не виходив на ринг з вересня 2024 року після поразки від Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО), зустрівся з промоутером Едді Хірном у Дубаї, щоб обговорити майбутній бій. Повідомляє The Sun.

Втім, їхню вечерю несподівано перервали представники Антидопінгового управління Великої Британії (UKAD), які прибули для позапланової перевірки.

Найбільш перевірюваний боєць усіх часів. Не боксував цілий рік. Вечеря в Дубаї, а UKAD вже тут. Едді Хірн

Сам Джошуа з гумором відреагував на ситуацію:

Едді, вони, мабуть, бачили, як я підтягуюсь. Едді Хірн

«Гана випереджає Нігерію». Едді Хірн про бій Джошуа в Африці.