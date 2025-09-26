Інспектори антидопінгового контролю перервали вечерю Джошуа та Хірна в Дубаї
Британцю довелося здавати допінг-тест
близько 12 годин тому
Фото: Getty Images
Британський боксер Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО), який не виходив на ринг з вересня 2024 року після поразки від Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО), зустрівся з промоутером Едді Хірном у Дубаї, щоб обговорити майбутній бій. Повідомляє The Sun.
Втім, їхню вечерю несподівано перервали представники Антидопінгового управління Великої Британії (UKAD), які прибули для позапланової перевірки.
Найбільш перевірюваний боєць усіх часів. Не боксував цілий рік. Вечеря в Дубаї, а UKAD вже тут.
Сам Джошуа з гумором відреагував на ситуацію:
Едді, вони, мабуть, бачили, як я підтягуюсь.
