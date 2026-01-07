Кабаєл і Книба влаштували напружену битву поглядів
Тимчасовий чемпіон WBC зіткнеться з непереможним поляком 10 січня
близько 2 годин тому
Тимчасовий чемпіон WBC у надважній вазі Агіт Кабаєл (26-0, 18 КО) і непереможний польський претендент Дамян Книба (17-0, 11 КО) влаштували напружену битву поглядів.
Бій відбудеться 10 січня в німецькому Обергаузені. Для Кабаєла це перший захист тимчасового поясу. 33-річний німець останній раз бився у лютому 2025 року, достроково здолавши Чжана Чжилея.
29-річний Книба провів останній поєдинок 18 жовтня 2025 року, достроково перемігши Джої Давейко.
