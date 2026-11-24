«Це була моя мрія – я хотів битися з чемпіоном світу. У мене немає жодних особистих проблем з Усиком. Я дуже його поважаю. Як на мене, він – один із найвидатніших боксерів у надважкій вазі за всю історію. Цей бій не відбувся, що ж – так склалися обставини. Гадаю, його не влаштовувала ситуація в дивізіоні. Можливо, для нього ім’я Кабаєла було недостатньо гучним.

Я був у рингу й подивився йому в очі. І побачив, що він не зацікавлений у бою зі мною.

Дехто каже мені, що я – його «криптоніт»: мовляв, якщо битимешся з Усиком, цілься в корпус – він цього не любить. Але я не можу так стверджувати. Це ж спорт. Бажаю йому всього найкращого. У мене немає до нього жодних особистих претензій».