Кабаєл заявив, що Усик не зацікавлений у проведенні з ним очного бою
Німецький нокаутер мріє про поєдинок з Олександром
Володар титулу WBC у надважкому дивізіоні німець Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) для BoxingScene поділився думками про те, що його поєдинок з колишнім абсолютним чемпіоном у двох вагових категоріях українцем Олександром Усиком (25-0, 16 КО) так і не відбувся.
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«Це була моя мрія – я хотів битися з чемпіоном світу. У мене немає жодних особистих проблем з Усиком. Я дуже його поважаю. Як на мене, він – один із найвидатніших боксерів у надважкій вазі за всю історію. Цей бій не відбувся, що ж – так склалися обставини. Гадаю, його не влаштовувала ситуація в дивізіоні. Можливо, для нього ім’я Кабаєла було недостатньо гучним.
Я був у рингу й подивився йому в очі. І побачив, що він не зацікавлений у бою зі мною.
Дехто каже мені, що я – його «криптоніт»: мовляв, якщо битимешся з Усиком, цілься в корпус – він цього не любить. Але я не можу так стверджувати. Це ж спорт. Бажаю йому всього найкращого. У мене немає до нього жодних особистих претензій».
Нагадаємо, Кабаєл був претендентом на пояс WBC, яким володів українець, однак той зробив свої титули вакантними.
Раніше стало відомо, що WBC підтримає організацію уніфікації між переможцем бою Ф’юрі – Джошуа та Кабаєлом.
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