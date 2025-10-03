Олег Гончар

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO у напівважкій вазі Каллум Сміт (31-2, 22 КО) може провести бій проти кубинця Давіда Морреля (12-1, 9 КО) на початку 2026 року. Про це повідомив голова Matchroom Boxing Едді Хірн для The Ring.

«Я розмовляв з Туркі Аль аш-Шейхом про організацію цього бою в межах саудівського вечора боксу на початку 2026 року. Ми практично домовилися про це, сподіваємося, ви побачите цей бій там. Це буде неймовірний бій, блискучий бій». Едді Хірн

Моррель у своєму останньому поєдинку 12 липня переміг роздільним рішенням суддів росіянина з австралійським паспортом Імама Хатаєва. Сміт у лютому здолав одностайним рішенням британця Джошуа Буатсі та здобув тимчасовий титул WBO.

Нагадаємо, WBO відмовила Сміту в поєдинку з Дмитром Біволом