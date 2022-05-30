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Камбосос і Хейні влаштували словесну перепалку на прес-конференції через Ломаченко

Австралієць і американець зустрінуться в рингу 4 червня в Мельбурні
Бокс Професійний бокс
12:00
Камбосос і Хейні влаштували словесну перепалку на прес-конференції через Ломаченко

Абсолютний чемпіон легкої ваги Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) і володар титулу WBC Девін Хейні (27-0, 15 KO) влаштували словесну перепалку на прес-конференції перед боєм.

Камбосос:

«Я вибираю тільки найбільші бої. Саме з цієї причини я бився з Теофімо Лопесом. Саме з цієї причини я і хотів битися з Ломаченко. Все було на мазі, але завадила війна. І тільки коли зірвався бій з Ломаченко, ми звернулися до Девіну. Він погодився, але хіба у нього був інший вибір? Ти ж не мій обов'язковий претендент... Або все ж обов'язковий?»

Хейні:

«Все було не так. Уряд Австралії було готове виділити гроші тільки на твій бій проти мене або Ломаченко».

Камбосос:

«Вони були готові виділити гроші тільки на Ломаченко».

Хейні: 

«Але коли Лома став недоступним, тобі довелося звернутися до мене».

Камбосос:

«Неправильно! Я міг провести бій з ким завгодно - навіть з таксистом або сміттярем. Але я вибрав тебе. Повторюю, ти мій обов'язковий претендент? Якщо немає, значить, я тебе вибрав і не інакше».

Хейні:

«Коли вся ця хе*ня закінчиться? Досить грати. Чувак, будь самим собою».

Камбосос:

«Я завжди такий».

Хейні:

«Ти - актор».

Камбосос:

«Хіба прес-конференція перед боєм з Лопесом відрізнялася від цієї? Але ОК. Краще бути актором, ніж щуром. Тебе ледь не пришити пенсіонер Хорхе Лінарес. Ти вигріб від дрібного бійця двома категоріями нижче Джозефа Діаса. Ти - звичайний бігунок, у якого зяють величезні діри в захисті. Як згадаю твій бій з Діасом... Блін, я ж дивився з рінгсайда. Чувак, зрозумій! Це недивимося. Це як прийняти снодійне».

Офіційно. Поєдинок Камбосос - Хейні відбудеться 4 червня в Мельбурні.

Рене Тер Велде
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Теги

Джордж Камбосос Девін Хейні

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