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Камбосос: «Киньте, вага ніколи не була проблемою»

Австралієць прокоментував проблеми на зважуванні
Бокс Професійний бокс
15:30
Камбосос: «Киньте, вага ніколи не була проблемою»

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) прокоментував проблеми на зважуванні перед поєдинком з володарем титулу WBC Девіном Хейні (27-0, 15 KO).

Камбососа цитує ресурс boxing247.com:

«Киньте, це нічого не означає. Зачекайте до завтра. На арені буде більше 50 тисяч глядачів. Ми готові. Вага ніколи не була проблемою. Я весь тиждень п'ю воду і їм, так що сьогодні нам довелося трохи повеселитися, пограти в ігри. Мистецтво війни, дитинко. Обман».

Офіційно. Поєдинок Камбосос - Хейні відбудеться 4 червня в Мельбурні.

Рене Тер Велде
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Теги

Джордж Камбосос Девін Хейні

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