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Камбосос: «Киньте, вага ніколи не була проблемою»
Австралієць прокоментував проблеми на зважуванні
15:30
Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) прокоментував проблеми на зважуванні перед поєдинком з володарем титулу WBC Девіном Хейні (27-0, 15 KO).
Камбососа цитує ресурс boxing247.com:
«Киньте, це нічого не означає. Зачекайте до завтра. На арені буде більше 50 тисяч глядачів. Ми готові. Вага ніколи не була проблемою. Я весь тиждень п'ю воду і їм, так що сьогодні нам довелося трохи повеселитися, пограти в ігри. Мистецтво війни, дитинко. Обман».
Офіційно. Поєдинок Камбосос - Хейні відбудеться 4 червня в Мельбурні.