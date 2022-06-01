Камбосос: «Не можу дочекатися, коли викрию Хейні на рингу»
Камбосос: «Лопес дійсно думав: «Хто це австралієць?»
Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі вважає, що колишній володар титулів недооцінив його
19:30
Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) вважає, що колишній володар титулів Теофімо Лопес (16-1, 12 KO) серйозно недооцінив його напередодні їх поєдинку.
Австралійця цитує портал sportskeeda.com:
«Він дійсно думав:« Хто це австралієць? Він цього зі мною не зробить, він не зможе встояти переді мною, я топовий боєць. Я хлопець, який тільки що переміг Ломаченко. Я всіх побив, що він мені зробить? » Але, як я сказав, я з іншої породи».
Офіційно. Поєдинок Камбосос - Хейні відбудеться 4 червня в Мельбурні.
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