Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:50
Разом до перемоги! Владислав Сіренко. Прем’єра
12:50
Разом до перемоги! Сергій Малишко

Камбосос: «Не можу дочекатися, коли викрию Хейні на рингу»

Австралійця вважає, що вже психологічно надломив американця
Бокс Професійний бокс
09:50
Камбосос: «Не можу дочекатися, коли викрию Хейні на рингу»

Абсолютний чемпіон легкої ваги Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) вважає, що вже психологічно надломив володаря титулу WBC Девіна Хейні (27-0, 15 KO).

Камбососа цитує ресурс boxingnews24.com:

«Психологічно я вже забрався йому під шкіру. Я бачив певні речі, за якими можу сказати, що вони вже зламані. Він дуже заляканий, дуже боязкий. Хейні все ще думає, що це просто гра на публіку.

Я просто продовжую робити те, що роблю найкраще. Я покажу світу дещо цікаве, а його фанбазе - який він людина. Давайте подивимося, як Хейні відреагує, коли я продемонструю світу, хто він такий. Це схоже на Теофімо Лопеса з його фейковий фасадом. З Девіном Хейні все аналогічно.

Він базікає в інтернеті про Сауля Альвареса, називає його допінговим читером. Потім раптово стикається з Канело і поводиться як дитина: «Можна зробити фото?» Що це за людина? Будь чоловіком! Якщо ти все ставиш на кін, то став. Не можу дочекатися, коли викрию його на рингу. Вони можуть говорити все, що хочуть. Але як тільки ми з ним опинимося на рингу, йому нікуди буде піти».

Офіційно. Поєдинок Камбосос - Хейні відбудеться 4 червня в Мельбурні.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Девін Хейні Джордж Камбосос

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Ломаченко найкращий, та якщо ситуація в Україні не закінчиться…». В команді Камбососа обговорили наступного суперника
«Ломаченко найкращий, та якщо ситуація в Україні не закінчиться…». В команді Камбососа обговорили наступного суперника
Бокс Професійний бокс
31 травня 22:17
Хейні - Камбосос: «Чому ти не приніс пояса на прес-конференцію?»
Хейні - Камбосос: «Чому ти не приніс пояса на прес-конференцію?»
Бокс Професійний бокс
31 травня 13:20
Хірн: «Я вірю, що Хейні переможе»
Хірн: «Я вірю, що Хейні переможе»
Бокс Професійний бокс
31 травня 11:07
Камбосос і Хейні влаштували словесну перепалку на прес-конференції через Ломаченко
Камбосос і Хейні влаштували словесну перепалку на прес-конференції через Ломаченко
Бокс Професійний бокс
30 травня 12:00
Пакьяо: «У Камбососа дуже багато сильних якостей, до того ж він не передбачуваний»
Пакьяо: «У Камбососа дуже багато сильних якостей, до того ж він не передбачуваний»
Бокс Професійний бокс
30 травня 10:30
Камбосос: «В цілому я бачу в очах Хейні щура, донощика, гризуна»
Камбосос: «В цілому я бачу в очах Хейні щура, донощика, гризуна»
Бокс Професійний бокс
30 травня 09:00

Новини: Бокс

Хірн: «Джошуа переможе Усика і поб’ється з Ф’юрі в 2022 році»
Хірн: «Джошуа переможе Усика і поб’ється з Ф’юрі в 2022 році»
Професійний бокс
11:50
Чи Вуд не має наміру поступатися у відсотку від гонорару Санта Крусу. Все залежить від рішення WBA
Чи Вуд не має наміру поступатися у відсотку від гонорару Санта Крусу. Все залежить від рішення WBA
Професійний бокс
11:31
Гарсія - про бій з Фортуною: «Прийшов час змусити замовкнути всіх, хто сумнівався в мені»
Гарсія - про бій з Фортуною: «Прийшов час змусити замовкнути всіх, хто сумнівався в мені»
Професійний бокс
10:35
Камбосос: «Не можу дочекатися, коли викрию Хейні на рингу»
Камбосос: «Не можу дочекатися, коли викрию Хейні на рингу»
Професійний бокс
09:50
Промоутер Усика спростував інформацію про перенесення реваншу з Джошуа
Промоутер Усика спростував інформацію про перенесення реваншу з Джошуа
Професійний бокс
08:40
Офіційно. Райан Гарсія і Фортуна проведуть бій 16 липня
Офіційно. Райан Гарсія і Фортуна проведуть бій 16 липня
Професійний бокс
07:30
WBO санкціонувала поєдинок Чарло – Цзю
WBO санкціонувала поєдинок Чарло – Цзю
Професійний бокс
31 травня 23:12
Катерина Усик: «Мені в Києві було набагато легше, перебуваючи в підвалі, ніж зараз в безпечному місці»
Катерина Усик: «Мені в Києві було набагато легше, перебуваючи в підвалі, ніж зараз в безпечному місці»
Професійний бокс
31 травня 22:21
«Ломаченко найкращий, та якщо ситуація в Україні не закінчиться…». В команді Камбососа обговорили наступного суперника
«Ломаченко найкращий, та якщо ситуація в Україні не закінчиться…». В команді Камбососа обговорили наступного суперника
Професійний бокс
31 травня 22:17
Всі новини

Популярні новини

Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Бокс Професійний бокс
27 травня 10:41
Терлюга – чемпіонка Європи-2022. Українка вперше в кар'єрі виграла у тріумфатора Ігор в Токіо
Терлюга – чемпіонка Європи-2022. Українка вперше в кар'єрі виграла у тріумфатора Ігор в Токіо
Карате
28 травня 14:14
Всі новини