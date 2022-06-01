Камбосос: «Не можу дочекатися, коли викрию Хейні на рингу»

Абсолютний чемпіон легкої ваги Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) вважає, що вже психологічно надломив володаря титулу WBC Девіна Хейні (27-0, 15 KO).

Камбососа цитує ресурс boxingnews24.com:

Я просто продовжую робити те, що роблю найкраще. Я покажу світу дещо цікаве, а його фанбазе - який він людина. Давайте подивимося, як Хейні відреагує, коли я продемонструю світу, хто він такий. Це схоже на Теофімо Лопеса з його фейковий фасадом. З Девіном Хейні все аналогічно.

Він базікає в інтернеті про Сауля Альвареса, називає його допінговим читером. Потім раптово стикається з Канело і поводиться як дитина: «Можна зробити фото?» Що це за людина? Будь чоловіком! Якщо ти все ставиш на кін, то став. Не можу дочекатися, коли викрию його на рингу. Вони можуть говорити все, що хочуть. Але як тільки ми з ним опинимося на рингу, йому нікуди буде піти».