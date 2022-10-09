Атлас: «Камбосос вміє розраховувати час»
Камбосос розповів, де ночує напередодні реваншу з Хейні
Боксер спить в спортзалі
09 жовтня 21:34
Я тут вже чотири з половиною тижні. Я перебуваю в спокої і тиші. Моє ліжко знаходиться нагорі, а спортзал внизу. У мене є телевізор, і я використовую його, щоб вивчати бої Хейні, свої поєдинки і бої старої школи. Я тут не для того, щоб дивитися шоу «Вдома і в гостях» і «Сусіди», як інші ледарі.
Я бучусь з дружиною і дітьми, пообідаю з родино, а потім повернуся в спортзал, самотній і холодний в темряві. Я готовий до роботи на наступний день. Зараз в спортзалі так тихо. Я не впускаю сюди багато людей.
Нагадаємо, що бій Камбосос – Хейні відбудеться 15 жовтня в Мельбурні.
Раніше американський тренер Тедді Атлас поділився думкою про реванш Камбососа і Хейні.
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