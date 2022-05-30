Камбосос: «В цілому я бачу в очах Хейні щура, донощика, гризуна»
Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос (20-0, 10 KО) піддав критиці власника титулу WBC Девіна Хейні (27-0, 15 KO) за слив інформації про Теофімо Лопесе (16-1, 12 KО) напередодні їх бою.
Австралійця цитує ресурс boxing247.com:
«Я бачу, що він дуже нервує. Юнець не знає, у що він вплутався. В цілому я бачу в його очах щура, донощика, гризуна. Перед моїм боєм з Лопесом цей хлопець надсилав мені інформації про Теофімо. Це донощик, щур.
У моєму словнику це саме щур, тим більше коли ти доносиш іноземцю. Робити це за спиною свого співвітчизника - це велике немає. Це публічний ворог номер один. Дочекайся, коли закінчиться бій з Лопесом. Теофімо, я впевнений, що ти будеш чекати, щоб розібратися з Хейні після його прибуття в Лас-Вегас, коли я улагоджу з ним свої справи.
Він надавав мені всю інформацію про Лопеса: «Він курить кальян. У нього проблеми з дружиною. Я чув погані речі про його дружині ». Кинь, хлопець. Це битва, це війна. Звичайно, я прийму будь-яку інформацію перед боєм з Теофімо Лопесом, але цей хлопець робив це за спиною співвітчизника».
Офіційно. Поєдинок Камбосос - Хейні відбудеться 4 червня в Мельбурні.
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