Шакур Стівенсон готовий навесні 2023 року провести бій з Камбососом
Камбосос відмовився від поєдинку з Шакуром Стівенсоном
Зараз Джордж відпочиває і не думає про поєдинки
14 грудня 18:59
Я страшенно багато зробив у легкій вазі, особливо за останній рік. І зараз я на заслуженому відпочинку зі своїми дітьми і в очікуванні свого повернення, яке відбудеться в середині наступного року. Ніхто не має права сумніватися в мені після того року. При всій повазі, Шакур, мені здається, що війна відбудеться в кінці 2023 року.
На заяву Джорджа відреагував Стівенсон в соціальних мережах:
Уже третя людина відмовився битися зі мною, хоча я ще не виступав в легкій вазі. Боя з Камбососом не буде. Подивимося, хто стане наступним.
Ломаченко вирішили перекинути. У Хейні готові до бою з Шакуром Стивенсоном.
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