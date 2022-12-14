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Камбосос відмовився від поєдинку з Шакуром Стівенсоном

Зараз Джордж відпочиває і не думає про поєдинки
Бокс Професійний бокс
14 грудня 18:59
Камбосос відмовився від поєдинку з Шакуром Стівенсоном
Австралієць Джордж Камбосос (20-2, 10 KO) відмовився від поєдинку з американцем Шакуром Стівенсоном (19-0, 9 КО) на початку 2023 року.

Я страшенно багато зробив у легкій вазі, особливо за останній рік. І зараз я на заслуженому відпочинку зі своїми дітьми і в очікуванні свого повернення, яке відбудеться в середині наступного року. Ніхто не має права сумніватися в мені після того року. При всій повазі, Шакур, мені здається, що війна відбудеться в кінці 2023 року.


На заяву Джорджа відреагував Стівенсон в соціальних мережах:

Уже третя людина відмовився битися зі мною, хоча я ще не виступав в легкій вазі. Боя з Камбососом не буде. Подивимося, хто стане наступним.


Ломаченко вирішили перекинути. У Хейні готові до бою з Шакуром Стивенсоном.


Денис Сєдашов
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Теги

Джордж Камбосос Шакур Стівенсон

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