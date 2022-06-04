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Камбсосос не зміг з першої спроби зробити вагу, проте виправив становище перед захистом з Хейні

Івент відбудеться 5 червня на арені Marvel Stadium
Бокс Професійний бокс
10:11
Камбсосос не зміг з першої спроби зробити вагу, проте виправив становище перед захистом з Хейні
Камбосос та Хейні / Фото - badlefthook
В австралійському Мельбурні відбулася офіційна процедура зважування учасників івенту, який відбудеться 5 червня на арені Marvel Stadium. 

Головною подією вечора боксу стане поєдинок абсолютного чемпіона світу в легкій вазі австралійця Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) і претендента на титули американця Девіна Хейні (27-0, 15 КО).

Відзначимо, що Джордж не зміг з першої спроби зробити вагу, перевищивши ліміт легкого дивізіону на 0,36 фунта, показавши на вагах 135,36. Чемпіону дали дві години для того, щоб він виправив становище, з чим Камбосос успішно впорався.
Результати зважування:

Джордж Камбосос – 60,78 кг (134,6 фунта)

Девін Хейні – 61,23 кг (135 фунта)

Раніше промоутер Камбососа Лу Дібелла забіг наперед і розповів, які плани у його підопічного після поєдинку з Хейні.






Володимир Кириченко
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Теги

Джордж Камбосос Девін Хейні

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