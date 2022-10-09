Катерина Усик – путіну: «Бажаю, щоб голоси у вашій голові сьогодні говорили тихіше, тому що перед смертю людині повинно ставати трохи легше»
Катерина Усик: «Херсон – завжди був, є і буде Україною»
Дружина боксера підтримала жителів окупованого міста
09 жовтня 21:57
Херсон. Завжди був, є і буде Україною. Біль, горе і тисячі співчуттів всім людям, постраждалим від росії і її звірств. Я їх всім серцем ненавиджу.
І з кожним днем відчуваю багато болю, втрачаючи наших людей. Ніхто не застрахований від бомб. Бережіть своїх близьких і улюблених людей.
Раніше Катерина Усик «привітала» з днем народження президента росії владиміра путіна.