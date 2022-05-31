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Катерина Усик: «Мені в Києві було набагато легше, перебуваючи в підвалі, ніж зараз в безпечному місці»

Дружина українського боксера хоче повернутися додому
Бокс Професійний бокс
22:21
Катерина Усик: «Мені в Києві було набагато легше, перебуваючи в підвалі, ніж зараз в безпечному місці»

Дружина чемпіона світу з версій WBO, IBF, WBA Олександра Усика (19-0, 13 КО) Катерина в Instagram висловилася про свою тугу по дому.

«Протягом трьох місяців відчуття ніби я померла! Кожен день ти не живеш, а існуєш. Абсолютно не важливо де ти знаходишся, ти просто... Спостерігаєш горе, смерті людей, відчуваєш абсолютну порожнечу!

Я завжди любила Україну, якщо чесно, не думала, що так сильно! Багато разів в мирний час було море пропозицій переїзду в будь-яку країну яку хочу! Але немає... Я чекаю момент, день, коли у мене буде можливість повернутися додому! Напевно, якби у мене не було трьох чудових дітей, я б залишилася!

Мені в Києві було набагато легше перебуваючи в підвалі, ніж зараз перебуваючи в безпечному місці! Я знаю, так у багатьох! Краще, ніж удома, місця немає!»


Нагадаємо, раніше Катерина Усик розповіла, як її діти ховалися від вибухів.


Карен Агабекян
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Олександр Усик Катерина Усик

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