Катерина Усик: «Мені в Києві було набагато легше, перебуваючи в підвалі, ніж зараз в безпечному місці»

Дружина чемпіона світу з версій WBO, IBF, WBA Олександра Усика (19-0, 13 КО) Катерина в Instagram висловилася про свою тугу по дому.



Я завжди любила Україну, якщо чесно, не думала, що так сильно! Багато разів в мирний час було море пропозицій переїзду в будь-яку країну яку хочу! Але немає... Я чекаю момент, день, коли у мене буде можливість повернутися додому! Напевно, якби у мене не було трьох чудових дітей, я б залишилася!

Мені в Києві було набагато легше перебуваючи в підвалі, ніж зараз перебуваючи в безпечному місці! Я знаю, так у багатьох! Краще, ніж удома, місця немає!»