Промоутер Джошуа вважає, що Усик не протягне в реванші з Ентоні і шести раундів
Катерина Усик: «Мені в Києві було набагато легше, перебуваючи в підвалі, ніж зараз в безпечному місці»
Дружина українського боксера хоче повернутися додому
22:21
Дружина чемпіона світу з версій WBO, IBF, WBA Олександра Усика (19-0, 13 КО) Катерина в Instagram висловилася про свою тугу по дому.
«Протягом трьох місяців відчуття ніби я померла! Кожен день ти не живеш, а існуєш. Абсолютно не важливо де ти знаходишся, ти просто... Спостерігаєш горе, смерті людей, відчуваєш абсолютну порожнечу!
Я завжди любила Україну, якщо чесно, не думала, що так сильно! Багато разів в мирний час було море пропозицій переїзду в будь-яку країну яку хочу! Але немає... Я чекаю момент, день, коли у мене буде можливість повернутися додому! Напевно, якби у мене не було трьох чудових дітей, я б залишилася!
Мені в Києві було набагато легше перебуваючи в підвалі, ніж зараз перебуваючи в безпечному місці! Я знаю, так у багатьох! Краще, ніж удома, місця немає!»
Нагадаємо, раніше Катерина Усик розповіла, як її діти ховалися від вибухів.
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