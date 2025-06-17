Катерина Усик прокоментувала атаку РФ на Київ
Дружина чемпіона світу подякувала ППО, медикам і рятувальникам за самовідданість
43 хвилини тому
Катерина Усик
Катерина Усик, дружина чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО), висловилася щодо ракетної атаки РФ на Київ.
«Київ був, є і буде. Завжди. У першу чергу хочу подякувати нашим хлопцям ППО, медикам, рятівникам. Ви ті, хто лікує та рятуєте життя. Ваша праця від серця. Дякую».
Внаслідок атаки загинуло 14 людей, кількість травмованих зросла до 60.
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