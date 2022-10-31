Екс-тренер Володимира Кличка: «Ломаченко вже старенький, багато ударів став пропускати»
Катмен Ломанченко: «Бій з Хейні буде найскладнішим в кар'єрі. Це буде шахова партія»
Він відбудеться в наступному році
31 жовтня 19:07
Катмен Василя Ломаченко (16-2, 11 КО) Расс Абнер поділився думкою про легку вагу і виступи українця в ньому.
«Всі суперники Ломаченко набагато більше - Лопес, Ортіс, Комі, Хейні. Подивіться на них, хіба можна сказати, що Ломаченко в одному з ними вазі.
Але якби Василь спустився в більш легкий вага, то у нього б взагалі суперників не було. Ніхто б на бої не приходив через домінування Ломи.
Для інтересу він піднявся у вазі і б'ється з великими хлопцями. Безумовно, бій з Девіном Хейні стане найскладнішим в кар'єрі Ломаченко.
Це буде шахова партія в рингу».
Очікується, що бій Хейні – Ломаченко відбудеться в 2023-му році.