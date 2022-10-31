Катмен Ломанченко: «Бій з Хейні буде найскладнішим в кар'єрі. Це буде шахова партія»

Катмен Василя Ломаченко (16-2, 11 КО) Расс Абнер поділився думкою про легку вагу і виступи українця в ньому.

Але якби Василь спустився в більш легкий вага, то у нього б взагалі суперників не було. Ніхто б на бої не приходив через домінування Ломи.

Для інтересу він піднявся у вазі і б'ється з великими хлопцями. Безумовно, бій з Девіном Хейні стане найскладнішим в кар'єрі Ломаченко.

Це буде шахова партія в рингу».