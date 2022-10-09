Каваляускас яскраво виграв у Фокса

Литовець двічі відправляв суперника на настил

У Карсоні (США) топовий напівсередньоваговик з Литви Егідіюс Каваляускас (23-2-1, 18 КО) виграв у американця Майкла Фокса (22-4, 5 КО).



Американець з перших секунд бою почав багато рухатися по рингу і постійно працював джебом. Каваляускас ганятися за суперником не став і в основному обрізав кути, а в другому раунді потряс того в інфайтингу.

У 3-й трихвилинці литовець знову потряс американця, потім оформив два нокдауна.

Після екватора на рингу стало все менше яскравих дій, але Каваляускас продовжував контролювати його хід.

Результатом бою стала перемога Каваляскаса з рахунком: 99:90, 99:89 і 100:88.