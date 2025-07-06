Кеттеролл у кривавій рубці переміг Юбенка: відео
Джек став володарем пояса IBF Inter-Continental
21 хвилину тому
Кеттеролл та Юбенк / Фото - ВВС
Відомий британський боксер Джек Кеттеролл (31-2, 13 КО) переміг володаря пояса IBF Inter-Continental у напівсередньому дивізіоні Гарлема Юбенка (21-1, 9 КО).
У 7-му раунді боксери зіштовхнулись головами, внаслідок чого у Джека відкрилось розсічення. Рефері зупинив бій та почався підрахунок очок.
Кеттеролл здобув перемогу технічним рішенням суддів: 69:65, 69:66 і 69:66.
Поєдинок відбувся на AO Arena у Манчестері, Англія.
Нагадаємо, у минулома році Кеттеролл переміг Реджіса Прогрейса у поєдинку з трьома нокдаунами.
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