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Хантер і Ф'юрі визначать суперника для Усика

Поєдинок відбудеться на боксерському шоу в Манчестері
Бокс Професійний бокс
18:58
Хантер і Ф'юрі визначать суперника для Усика

Британський супертяжеловес Хьюї Ф'юрі (26-3, 15 КО) зустрінеться з американцем Майклом Хантером (20-1-2, 14 КО) в поєдинку за статус претендента на титул чемпіона світу за версією WBA.

Бій відбудеться 2 липня в Манчестері.

Хантер свій останній бій провів в грудні 2021 року, звівши до нічиєї бій з Джеррі Форрестом.

Ф'юрі в жовтні минулого року виграв у Крістіана Хаммера.

Карен Агабекян
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Майкл Хантер Хьюї Ф'юрі

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