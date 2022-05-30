Хантер і Ф'юрі визначать суперника для Усика

Поєдинок відбудеться на боксерському шоу в Манчестері

Британський супертяжеловес Хьюї Ф'юрі (26-3, 15 КО) зустрінеться з американцем Майклом Хантером (20-1-2, 14 КО) в поєдинку за статус претендента на титул чемпіона світу за версією WBA.



Бій відбудеться 2 липня в Манчестері.

Хантер свій останній бій провів в грудні 2021 року, звівши до нічиєї бій з Джеррі Форрестом.

Ф'юрі в жовтні минулого року виграв у Крістіана Хаммера.