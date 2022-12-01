Хантер: «У Усика хороші шанси виграти»

Майкл вважає, що знає як українцеві перемогти британця

Майкл Хантер / Фото: Boxing Scene

Американський суперважковаговик Майкл Хантер (20-1-2, 14 KO) в коментарі YouTube-каналу ESNEWS висловився про можливий поєдинок між чемпіоном WBO, IBF, WBA Олександром Усиком (20-0, 13 КО) і володарем пояса WBC Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 КО).



«У Усика хороші шанси виграти у Тайсона. Одна річ, якої йому не вистачає – це належна повага. Не знаю, чи зможе він заслужити повагу Ф'юрі. Думаю, що тут вся проблема полягає у вазі. Не думаю, що Ф'юрі відразу накинеться на Усика. Якщо ж Усик почне активніше і донесе кілька ударів на початку, то заслужить повагу, а потім Тайсон вже не зможе накинутися. При такому розвитку подій, Олександр матиме відмінний шанс виграти».

Нагадаємо, раніше Ф'юрі розповів, чи буде боксувати з Усик, якщо того позбавлять титулу IBF.



